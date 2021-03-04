Москва, , 09:04 — REGNUM В Москве 4 марта ожидается до двух градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

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"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого зарядами снега, порывистым ветром и началом понижения температурного фона», — рассказали синоптики.

В столице ожидаются облачная погода и кратковременный снег. Воздух прогреется до двух градусов тепла, в Московской области — до трёх градусов тепла. В вечернее время похолодает. Ветер порывистый, его скорость будет достигать десяти метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад и усиление ветра ожидаются в Ленинградской области на протяжении трех ближайших дней, с 4 по 6 марта.

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