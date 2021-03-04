Махачкала, , 09:03 — REGNUM В Дагестане будет реализован проект по созданию медицинского онкологического центра. В его создание будет вложено около 14 млрд рублей. Проект будет реализован частным инвестором. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меликов.

«В ближайшее время мы рассмотрим вопрос строительства современного онкологического центра мирового уровня на территории Махачкалы путем государственно-частного партнерства»,— заявил Меликов в ходе выступления на коллегии минздрава.

По проекту онкоцентр планируется построить неподалёку от Махачкалы. В нем будут предусмотрены поликлиническое и радиологическое отделения, лаборатория, операционные, стационар.

Вопрос строительства онкологического центра был обсужден на днях ан совещании правительства. Объем финансирования проекта составит 14 млрд рублей, а срок реализации — 4,5 года, сообщила советник председателя правительства Дагестана Зарема Уразаева.

Напомним, в целом на Северном Кавказе уровень заболеваемости онкологическими болезнями остается одним из наименьших в стране. Однако невысокие показатели заболеваемости связывают с низким уровнем диагностики.