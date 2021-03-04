Ангелина Потеряйко, 4 марта 2021, 13:36 — REGNUM Конференция Digital Twins Day (Дни цифровых двойников) состоялась на площадке информационного и аналитического агентства TAdviser 3 марта 2021 года в онлайн-формате.

Двойник
Двойник

Цифровые двойники становятся неотъемлемой частью процессов прогнозирования и моделирования производственных, логистических и прочих бизнес-процессов, а технология их создания и обработки содержащейся в них информации определяет то, каким образом будет повышаться эффективность производства или принятия решений, какими станут наши рабочие места в обозримом будущем и повысит ли внедрение этой технологии уровень благосостояния всего общества.

Однако на конференции обсуждался довольно узкий круг вопросов, не выходящих за рамки интересов собственников и акционеров компаний, а также задач чиновников.

Основной задачей бизнеса, для решения которой создаются двойники, до сих пор является снижение издержек.

На конференции прозвучали определения цифровых двойников и способы их применения в различных сферах деятельности; промышленники и представители крупного бизнеса привели примеры практического внедрения цифровых двойников на своих предприятиях в условиях «всепроникающей информатизации»; много говорилось о технологиях, платформах, данных для цифровых двойников.

ИА REGNUM публикует обзор наиболее интересных выступлений.

Кирилл Семион, начальник департамента информатизации в РЖД, в своем докладе говорил о цифровизации сквозных производственных процессов. В процессе цифровой трансформации на предприятиях РЖД создаются цифровые двойники разных объектов управления: от инфраструктуры (рельсов, шпал) до сотрудников, которых в РЖД насчитывается 700 тысяч человек.

Укладка железнодорожных путей
Укладка железнодорожных путей

Кирилл Семион привел определение цифрового двойника, данное Майклом Гривсом, — это цифровая копия физического объекта или процесса.

Для РЖД цифровой двойник является источником снижения операционных затрат, принятия улучшенных управленческих решений, прогнозирования технической неисправности и т. д.

Но основе цифровых двойников РЖД строит динамическую модель производственного процесса, под которым понимается сквозной процесс доставки грузов и порожних вагонов. Примерами таких моделей являются проектирование объектов инфраструктуры и моделирование пассажиропотоков при реконструкции больших вокзалов.

Основную проблему цифровых двойников в РЖД видят в качестве и достаточности входных данных.

Сергей Горшков, руководитель компании «Трини Дата» рассказал о процессе сбора и моделирования данных для создания цифрового двойника, отметив, что в самом процессе сбора данных скрыта проблема.

Для него цифровой двойник — компьютерная модель реального объекта, которая воспроизводит устройство объекта и его взаимодействия с окружающей средой. При этом модель необходимо наполнять данными, полученными от реального объекта.

Сергей Горшков на конференции Digital Twins Day 03.03.2021
Сергей Горшков на конференции Digital Twins Day 03.03.2021

Особенностями компьютерных моделей является то, что объект нужно моделировать в разных аспектах (функциональном — по составу входящих в него элементов с точки зрения их функций; физическом — по компонентам, единицам оборудования; эксплуатационном и экономическом) — все они должны быть представлены в одной модели, по-разному описывать свойства объекта и его составных частей.

Для такой сборки модели и обработки информации существует определенный набор технологий, среди которых Сергей Горшков выделил онтологическое моделирование — способ составить машинно-читаемое представление человека об объекте.

Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ, сообщил о работе своего ведомства с цифровыми двойниками социально-экономических объектов.

Он рассказал о том, что цифровизация в Счетной палате заключается в работе с данными, объем которых постоянно растёт. По его мнению, их нужно обрабатывать и заменять человека на алгоритмы при рутинных операциях.

Михаил Петров на конференции Digital Twins Day 03.03.2021
Михаил Петров на конференции Digital Twins Day 03.03.2021

Это делается в том числе и для улучшения качества принимаемых решений, в частности, для повышения роли финансового аудита и содействия повышению качества государственного управления.

Михаил Петров заявил, что первоочередной задачей является сбор всех данных в одном месте для того, чтобы связать их между собой сходными сущностями. В результате получаются большие массивы, на которых используются алгоритмы обработки данных и осуществляется предиктивная аналитика.

Используемые в Счетной палате цифровые платформы при этом помогают инспектору аккумулировать информацию по объектам и использовать аналитический инструментарий из имеющегося сборника моделей. В основе платформ лежит паспорт объекта, к которому пристраиваются риски, документы, данные из внешних информационных систем.

В результате инспектор Счетной палаты получает аналитический отчет, который содержит необходимые для принятия решений выводы.

В данный момент эта модель запущена в Счетной палате, но не полностью. Её полноценный запуск намечен на апрель, после чего, по словам Михаила Петрова, ведомство выйдет на качественно новый уровень надзорной деятельности.

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