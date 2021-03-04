Саратов, , 09:08 — REGNUM В Саратововской области установили величину прожиточного минимума на 2021 год. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Так, величина прожиточного минимума увеличилась по сравнению с третьим кварталом 2020 года на 116 рублей и составила 9844 рубля. Для трудоспособного населения — на 113 рублей и достигла 10 615 рублей, для пенсионеров прожиточный минимум равен 8566 рублей (+541 рубль), для детей — 10 191 рубль (+140 рублей). При этом подобная величина прожиточного минимума была во втором квартале 2020 года, кроме показателя для пенсионеров.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области величина прожиточного минимума на душу населения за III квартал 2020 года составляла 9 728 рублей, что на 116 рублей, или на 1,2% меньше, чем за II квартал 2020 года.

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