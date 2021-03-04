Вашингтон, , 08:59 — REGNUM В США федеральный судья перевел под домашний арест члена ультраправого движения Proud Boys Итана Нордина, который был задержан по делу об участии в массовых беспорядках у здания Капитолия в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что решение в отношении 30-летнего мужчины была избрана из-за «слабых доказательств» совершения насильственных действий по отношению к людям.

До суда он будет находиться в своем доме в Сиэтле (штат Вашингтон) и носить браслет с GPS-датчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Без жертв не обошлось.

Спустя три недели после этих событий обвинения в массовых беспорядках предъявлены больше чем 150 протестующим. Так, их обвиняют в незаконном проникновении, хулиганстве, краже госсобственности, нападении на сотрудников правоохранительных органов. За тяжкие преступления им грозит до 20 лет тюрьмы.

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