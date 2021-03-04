Сеул, , 09:00 — REGNUM В южнокорейском Тэджоне зафиксировали ещё один случай гибели пациента после вакцинации от OVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения города.

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По их словам, девушка за 20 лет скончалась в одной из больниц Тэджона 3 марта около 02:00 по местному времени.

Известно, что пациент был вакцинирован препаратом британо-шведской компании AstraZeneca 2 марта.

В настоящее время органы здравоохранения затрудняются ответить, была ли вакцинация причиной смерти пациента. В настоящее время ведётся расследование.

Напомним, что 3 марта в разных городах страны скончались после вакцинации два человека.

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