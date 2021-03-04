Улан-Удэ, , 08:57 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего руководителя сетевых компаний по обвинению в невыплате зарплаты и преднамеренном банкротстве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, мужчине уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, работники сетевых компаний «Энком», «ЭлекС», «Нетрон» не получали зарплату в течении года с октября 2019 года по октябрь 2020-го. Кроме того, оказывая услуги по передаче электроэнергии, с января 2015 года по конец 2020-го руководитель не перечислял положенные деньги ПАО «Россети Сибирь Бурятэнерго».

«С целью создания условий, влекущих невозможность погашения задолженности перед кредиторами за счет имущества ООО «Энком», обвиняемый вывел ликвидное имущество ООО «Энком», а также дебиторскую задолженность перед Обществом на общую сумму 43 110 290,75 рублей, что повлекло причинение ущерба в крупном размере», — отметил ив управлении.

В настоящее время на имущество обвиняемого и возглавляемых им компаний наложен арест. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.