Москва, , 08:56 — REGNUM На портале правительства Москвы — mos.ru — стала доступна новая госуслуга — оплата за коммунальные услуги владельцев недвижимости в Подмосковье, сообщается на портале градоначальника.

Граждане, имеющие в собственности дачные участки и загородные дома Московской области, смогут оплачивать коммунальные услуги, оказанные региональными операторами.

Например, можно оплатить ЕПД, газ и услугу вывоза мусора. В частности, можно оплатить на mos.ru услуги ООО «МосОблЕИРЦ», АО «Мособлгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз».

Как сообщало ИА REGNUM, на портале mos.ru появилась новая услуга — передача данные приборов учета тепловой энергии.

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