Джакарта, , 08:56 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что количество безработных в стране почти достигло 10 миллионов человек, сообщает Kompas.

Глава государства выступил на национальном рабочем совещании министерства торговли в государственном дворце в Джакарте 4 марта 2021 года.

«В настоящее время в нашей стране почти 10 миллионов безработных. Как из-за пандемии, так и новой рабочей силы», — заявил Джоко Видодо, призывая субъекты бизнеса создавать больше рабочих мест.

Президент заявил, что открытие рабочих мест также является одним из способов стимулирования экономического роста.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии предпринимает шаги для предотвращения распространения «британского» штамма коронавируса.

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