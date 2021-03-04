Нейпьидо, , 08:58 — REGNUM После того, как к власти в Мьянме в результате переворота пришли военные, в стране задержано почти полторы тысячи человек и свыше 50 погибли при разгоне протестных акций. Об этом 4 марта сообщает Ассоциация помощи политическим заключенным в стране.

«По состоянию на 3 марта задержано 1 498 человек. На данный момент 1 192 задержанных все еще находятся под стражей, включая четырех человек, приговоренных к тюремным срокам», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что официальные данные о задержанных в ходе протестов 3 марта, полученные правозащитниками, расходятся с их собственными. Так, власти сообщают о 183 задержанных, тогда как, по утверждению правозащитников, их более 800.

«Более 50 человек были убиты в результате жестких разгонов акций протеста», — также указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии призвала покончить с насилием в Мьянме, которое произошло на фоне массовых протестов против военного переворота