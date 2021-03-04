Чебоксары, 4 марта, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Строительная компания «Лидер» в Чебоксарах может избежать банкротства при введении в эксплуатацию домов, которые обещали достроить ещё в прошлом году. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил на приёме граждан, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Cap.ru Олег Николаев принимает граждан

В Арбитражном суде Чувашии находится иск о банкротстве ООО «Лидер», которое застраивает микрорайоны «Гагарин» и «Кувшинка» в Чебоксарах. Рассмотрение иска несколько раз переносилось, по итогам заседания 25 февраля дело было отложено на 21 апреля.

В ходе приёма граждан к главе республики обратился один из дольщиков. Олег Николаев отметил, что первоначально планировалось решить проблемы без судебного иска о банкротстве, но этого сделать не удалось, и осенью 2020 года процедура банкротства была запущена. По словам главы региона, только после этого застройщик активизировался, нашёл кредитные ресурсы.

«Если компания «Лидер» введёт в эксплуатацию первые дома, которые должны были быть введены в прошлом году, то сможет избежать процедуры банкротства», — сказал Олег Николаев, подчеркнув, что «это для вас лучший вариант».

Заседание суда по иску о банкротстве отложено на 26 апреля.

«Если до этого застройщик работы выполнит, то дальше всё пойдет по плану», — уверен глава республики.

Напомним, в октябре 2020 года чувашские власти предварительно подсчитали, что в строительство объектов в жилищных комплексах «Кувшинка» («Шанхай») и «Гагарин» вложили средства более 850 участников долевого строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года глава минстроя Чувашии Александр Героев заявлял, что процедура банкротства может быть прекращена, если «мы увидим реальные действия застройщика».