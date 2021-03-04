Владивосток, , 09:03 — REGNUM В Приморье в 2021 году 11 больниц и поликлиник внедрят бережливые технологии в рамках нацпроекта «Здравоохранение» — пациенты получат повышенный комфорт и безопасность оказания медицинской помощи, а персонал — удобные рабочие места, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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За два года уже 48 медучреждений, в том числе 42 детских, внедрили бережливые технологии. До конца 2024 года «бережливых» поликлиник в Приморье будет 120.

В этом году обновление ждут Арсеньевская, Дальнегорская, Находкинская, Партизанская, Спасская, Уссурийская горбольницы, Артемовская детская больница, Пограничная, Кавалеровская, Пожарская центральные районные больницы и Владивостокская поликлиника №3.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые за многие годы во Владивостоке по нацпроекту «Здравоохранение» капитально отремонтировали поликлинику клинической больницы №4. Все трехэтажное здание «дальзаводской» больницы подверглось масштабной реконструкции и теперь соответствует всем стандартам «бережливых» технологий здравоохранения.