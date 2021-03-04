Посёлок городского типа Усть-Абакан, Хакасия, , 08:52 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней женщины по факту гибели ребёнка при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Жительница Хакасии обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Женщина проживала в общежитии в посёлке Усть-Абакан с тремя детьми (2 года, 5 лет и 10 лет). По версии следствия, вечером 9 декабря 2020 года она, зная о наличии в комнате источников открытого огня, ушла в магазин. Двухлетнего и пятилетнего сыновей женщина заперла в комнате одних. Её не было дома чуть более часа.

Через некоторое время после ухода матери пятилетний ребёнок взял спички и поджёг диван. В комнате начался пожар. Женщине об этом сообщил старший сын, вернувшийся в этот момент домой.

Мать обнаружила одного из сыновей в коридоре. Младшего мальчика спасти не удалось из-за сильного задымления и ограниченной видимости. Тело двухлетнего ребёнка нашли спасатели.

Женщина признала свою вину. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд.

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