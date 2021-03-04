Киев, 4 марта 2021, 08:57 — REGNUM Президент США Джозеф Байден готов «жёсткими методами» подталкивать Украину к проведению реформ. Об этом заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, сообщило информационное агентство «Укринформ».
По его словам, в последний год на Украине наблюдается замедление реформ, и это вызывает соответствующую реакцию Запада.
Пайфер добавил, что «жёсткие методы» позволят украинским властям противостоять коррупции, хотя не всем на Украине это может понравиться.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, не дожидаясь разговора с президентом США, пригласил Байдена на празднование 30-й годовщины независимости Украины.
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