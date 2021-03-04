Киев, , 08:57 — REGNUM Президент США Джозеф Байден готов «жёсткими методами» подталкивать Украину к проведению реформ. Об этом заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, сообщило информационное агентство «Укринформ».

По его словам, в последний год на Украине наблюдается замедление реформ, и это вызывает соответствующую реакцию Запада.

«Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жёсткой форме с хорошими намерениями для реализации ключевых шагов», — сказал экс-посол.

Пайфер добавил, что «жёсткие методы» позволят украинским властям противостоять коррупции, хотя не всем на Украине это может понравиться.

«Джо Байден является именно тем партнёром, который сейчас необходим Украине», — подытожил бывший дипломат.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, не дожидаясь разговора с президентом США, пригласил Байдена на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

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