Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM Лаборатории Казахстана за минувшие сутки выявили 804 случая заражения коронавирусом, сообщили 4 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число выявленных заражений достигло 215,6 тыс., выздоровели 199,6 тыс. человек, скончались 2783 пациента. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 49,4 тыс. заболеваний пневмонии коронавирусного типа.

В январе в Казахстане наблюдался рост числа случаев заражения коронавирусом до 1584. С 25 января наблюдается постепенное снижение новых заражений. С середины февраля ситуация стабилизировалась. Число новых случаев колеблется в пределах от 622 до 900.