Оренбург, , 08:50 — REGNUM В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата работников в 2020 году составила 35 011 рубля, увеличившись по сравнению на 6,3%. Рост реальной зарплаты составил 3,4%, сообщает Оренбургстат.

Самый высокий уровень заработок сложился в организациях, работающих в сфере добычи полезных ископаемых — 64 765,6 рубля. Самая низкая зарплата отмечена у сотрудников гостиниц и предприятий общепита — 18 741,6 рубля.

Добавим, в 2019 году среднемесячная номинальная заработная плата в регионе составила 32 790,7 рубля.

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