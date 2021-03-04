Кызыл, , 08:49 — REGNUM В столице Тувы Кызыле возбуждено уголовное дело по факту смерти местной жительницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, ранее её доставили в больницу с множеством рванных ран рук и ног. Спустя некоторое время женщина скончалась.

«Предварительно смерть местной жительницы наступила от обильной кровопотери, сочетания открытых ран, захватывающих несколько участков тела, множественных рвано-укушенных ран», — отметили в ведомстве.

По словам очевидцев, она стала жертвой нападения трёх собак, содержавшихся без привязи в частном домовладении. Правоохранители вместе с кинологами уже нашли владельцев после подворного обхода. К моменту проверки животные также не были на привязи.

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