Сургут, Югра, , 08:49 — REGNUM В Сургуте построят вторую мечеть. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

Решение о возведении второй мечети было принято из-за постоянного дорожного коллапса, который возникает во время пятничного намаза в действующей мечети, расположенной на транспортном кольце на Набережном.

Решить многолетнюю проблему поможет только строительство второй мечети, сходятся во мнении специалисты горадминистрации и священнослужители. Территорию для её возведения выделили в районе Чёрного Мыса на улице Сосновой. Начало строительство запланировано в 2021 году. Согласно проекту, новая мечеть сможет вместить сразу несколько тысяч мусульман.