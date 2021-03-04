Самара, , 08:50 — REGNUM Легкобронированную технику условного противника уничтожили на учениях военнослужащие в Самарской области. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Отмечается, что учение проходило на Чапаевском полигоне. В нем приняли участие порядка 600 военнослужащих, которые задействовали свыше 150 единиц военной техники.

Сообщается, что разведчики подразделений биологической, химической и радиационной защиты при помощи огнеметов ликвидировали легкобронированную технику условного противника: они обнаружили, что противник подходит к населённому пункту и уничтожили его технику с помощью огнеметов «Шмель».

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