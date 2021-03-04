Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Власти Ирана в ситуации с ядерной сделкой движутся в неверном направлении, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он заявил 3 марта в интервью Службе общественного вещания (PBS) США, стенограмму беседы распространила пресс-служба Госдепа.

Блинкен ответил на вопрос о том, отразится ли недавний обстрел военной базы США в Ираке на стремлении Вашингтона вернуть Тегеран за стол переговоров. Он отметил, что Евросоюз пригласил остальные стороны ядерного соглашения собраться и приступить к обсуждению возможного возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

США на это ответили «да», Иран сказал «нет». Американская сторона ясно продемонстрировала открытость дипломатического пути, теперь решение за Ираном, добавил он.

Говоря о возможной отмене антииранских санкций, глава Госдепа подчеркнул, что Ирану следует вернуться к соблюдению своих обязательств в рамках ядерного соглашения. После этого возможно «некоторое ослабление санкций».

«К сожалению, Иран движется в неправильном направлении», — заявил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США устанавливают ответственных за обстрел своей военно-воздушной базы Айн-эль-Асад в провинции Анбар в Ираке. Атака была предпринята 3 марта.

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