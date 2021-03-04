Токио, , 08:49 — REGNUM Концепт родстера Mazda Cosmo Vision, созданный в честь первого роторного автомобиля марки, представлен в Японии. Об этом сообщается на сайте Carview.

Автомобиль разработан студентами Нихонского автомобильного колледжа (Nihon Automobile College). Уникальный спорткар собран в единственном экземпляре. За его основу был взят серийный родстер MX-5.

MX-5 комплектовался однолитровым двухроторным движком, который имел 110-сильную и 130-сильную версии. Оба мотора агрегатировались с механической трансмиссией.

От MX-5 возрожденному автомобилю перешли шасси и агрегаты. А вот кузов полностью был переработан. Интерьер создатели модели оставили прежним.

Стоит отметить, что Mazda не выпускает автомобили с роторными моторами с 2012 года, однако в 2022 году автопроизводитель намерен вернуться к выпуску таких машин.

Ранее компания Mazda представила для российского рынка обновлённый кроссовер Mazda CX-9 с 2,5-литровым турбомотором Skyactiv-G максимальной мощностью 231 л. с.

Читайте также: Обнародованы результаты продаж автомобилей Mazda в России