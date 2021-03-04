Йошкар-Ола, , 08:46 — REGNUM Районная прокуратура в Марий Эл в ходе мониторинга выявила в сети интернет девять сайтов, на которых предлагалось приобрести поддельные водительские удостоверения с доставкой в регионы. Об этом сообщает республиканский надзорный орган.

«Законом предусмотрена уголовная ответственность за незаконное приобретение, сбыт или подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей», — подчеркнули в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть доступ к сайтам, содержащим запрещенную информацию. Суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными. Для принудительного исполнения судебные решения были направлены в управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Доступ к сайтам заблокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ («Использование поддельного официального документа»). Установлено, что в 1998 году жительница Параньгинского района купила поддельный диплом о высшем образовании, которое было якобы получено в Марийском государственном педагогическом институте им. Н.К. Крупской. В период с 1998 года по 2021 года женщина с фальшивым дипломом работала сначала в школе учителем истории, затем в разные годы в районном отделе образования и по делам молодежи заведующей методическим кабинетом, начальником отдела методического обеспечения, руководителем отдела образования и по делам молодежи администрации района.

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