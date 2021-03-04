Кишинёв, , 08:48 — REGNUM В Молдавии выявили подтвержденные случаи заражения «британской» разновидностью коронавируса. Об этом 3 марта сообщил в телевизионном интервью исполняющий обязанности премьер-министра страны Аурелиу Чокой.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«По имеющейся у меня информации, образцы, взятые здесь из Молдавии, были отправлены в несколько лабораторий в Германии. Есть предварительный ответ, подтверждающий наличие британского штамма, и мы ждем официального ответа на бумаге», — сказал он.

При этом и.о. главы правительства республики добавил, что в связи с этим он публично подтвердил выявление «британского» штамма SARS-CoV-2 в Молдавии и уточнил, что ввиду этого в стране может быть введен жесткий локдаун, похожий на тот, который вводился в Молдавии во время первой волны коронавируса весной минувшего года.

«Такую меру рекомендуют зарубежные эксперты, в том числе эксперты ВОЗ. Эффективный локдаун невозможен только с помощью сил полиции. Нужно привлекать армию, что реально только через введение режима чрезвычайного положения. Такое решение может принять только парламент», — пояснил Чокой.

Отметим, на сегодняшний день на территории Молдавии выявлено в общей сложности свыше 189,3 тыс. носителей коронавирусной инфекции за весь период пандемии.