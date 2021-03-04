Сеул, , 08:46 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у двух представителей морской пехоты, двух представителей сухопутных войск и представителя военно-морских сил.

Общее число подтверждённых случаев заражения в армии увеличилось до 588. Из них 565 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 424 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 91 240.

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