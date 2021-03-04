Москва, , 08:44 — REGNUM В правительстве России обсуждают введение нового налога для международных IT-компаний, соответствующий вопрос поднимался на совещании вице-премьера Дмитрия Чернышенко и компаний отрасли. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников встречи.

Отмечается, что такая мера в виде цифрового налога может войти во второй пакет мер поддержки национальной IT-индустрии.

Подразумевается взимание дополнительной платы с международных IT-компаний, которые пользуются данными граждан РФ и формируют рекламную политику на территории страны. Вырученные деньги планируется направлять на поддержку российской IT-отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по налоговой поддержке IT-компаний. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.

Так, с 1 января 2021 года налог на прибыль для IT-компаний снизился до 3%. Они также будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. В Пенсионный фонд России они будут отчислять 6%, в ФСС — 1,5%, в бюджет ОМС — 0,1%.

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