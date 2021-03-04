Иркутск, , 08:44 — REGNUM В Иркутской области, в рамках расследования противоправных действий в учреждениях исправительной системы, задержан начальник ИК-6. Как сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний, данный руководитель может быть причастен к противоправным деяниям со стороны осуждённых в отношении Т.Р., которые выявили сотрудники ФСИН России 21 января.

Напомним, в феврале 2021 года сотрудники центрального аппарата ФСИН России по итогам проверок фактов истязаний, пыток и насилия в СИЗО Иркутской области выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Поводом послужили видеоматериалы с истязаниями, пытками и насилием над осуждёнными.

По итогам этой проверки начальник СИЗО-1 был уволен по отрицательным мотивам, возбуждены девять уголовных дел.

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