Джакарта, , 08:41 — REGNUM Правительство Индонезии намерено привить от коронавируса 447 тысяч военнослужащих к апрелю 2021 года, сообщает Kompas.

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Вакцинация является приоритетной для тех, кто отвечает за соблюдение правил и санитарных норм, в частности, солдат и военных медиков.

Власти Индонезии напоминают, что вакцинация необходима для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 076 409 медицинских работников в Индонезии сделали повторную прививку от коронавируса.

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