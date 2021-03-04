Ярославль, , 08:40 — REGNUM Мэр Ярославля в 2012—2013 годах Евгений Урлашов, отбывающий наказание в колонии, ответил на обвинения депутата в том, что именно он виноват в плохой уборке города в 2021 году. Заявление по просьбе Урлашова разместила в соцсетях бывший пресс-секретарь мэра.

Евгений Урлашов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта депутат муниципалитета Ярославля Миша Халтян возложил вину за плохую уборку города на Урлашова. Отметим, что нынешний мэр Владимир Волков уже четвертый по счёту руководитель города после самого известного ярославского мэра. Халтян заявил, что именно Евгений Урлашов развалил предприятия, которые раньше занимались уборкой. Сам бывший мэр с этим категорически не согласен.

«Я был неприятно удивлен той откровенной грязью и ложью, которую высказал в мой адрес депутат Миша Халтян на заседании муниципалитета Ярославля. По его словам, нынешняя отвратительная уборка города Ярославля напрямую связана со мной. Вспомнил он и про САХ и про ГДУ периода 2012−2013 годов, но плохо вспомнил: многое недосказал, не назвал фамилии, уклонился от фактов. Хочу ответить ему и иже с ними. Прошло 8 лет и за уборку города отвечаю не я, а нынешняя власть: ДГХ вместе с подрядчиками и сити-менеджер, так как мэра города народ больше не избирает, его назначают депутаты своим голосованием, в том числе и господин Халтян. Вы избрали чужака-иногородца, для которого Ярославль не является родным городом. Вот они и все депутаты муниципалитета несете за это ответственность, за этот позор в который вы ввергли Ярославль».

По мнению Урлашова, он пытался спасти и «Спецавтохозяйство», и «Городское дорожное управление». Но ему мешали, в том числе депутаты муниципалитета, среди которых был тогда и Халтян. Урлашов полагает, что его имя в этой истории всплыло для того, чтобы было на кого свалить грехи нынешних управленцев.

«Почему сейчас именно меня обвиняют во всех грехах и бедах города: рейтинги сити-менеджера Волкова запредельно низки и надо на кого-то свалить вину. В этом году пройдут выборы в ГД РФ, и от всех ошибок и провалов надо как-то отбиться, при этом не назвав их виновников. Вот и вспомнили о том, что было в далекие времена. Ищут черную кошку в темной комнате, когда её там нет. Лучше это свалить на того, кто, как думает Халтян, не сможет ответить. Я в тюрьме почти 8 лет. Почти все, кто меня арестовывали, расследовали, сами сидят в тюрьме за провокации взяток. Халтян ошибся. Я могу ответить и отвечаю. Желаю тебе, Миша Халтян, стать смелым, честным и справедливым, а не заниматься лизоблюдством», — заявил бывший мэр Ярославля.

Жителям Ярославля бывший мэр пожелал счастья и здоровья. Особенно актуально последнее пожелание, учитывая состояние многих улиц и тротуаров.

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