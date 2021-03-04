Бишкек, , 08:38 — REGNUM Неизвестные злоумышленники взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в Facebook. Об этом 4 марта заявила пресс-секретарь киргизского лидера Галина Байтерек.

По её словам, взломщики использовали страницу президента и оставляли от его имени комментарии под разными публикациями. Байтерек отметила, что президент Киргизии с уважением относится к альтернативным мнения.

Пресс-секретарь добавила, что Жапаров «никогда не позволил бы себе подобные высказывания».

Ранее под одним из видео от имени президента Киргизии был оставлен отзыв в адрес депутата парламента Дастана Бекешева, который раскритиковал проект новой конституции.