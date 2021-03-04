Милан, Италия, , 08:38 — REGNUM «Милан» сыграл вничью с «Удинезе» в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 68-й минуте защитник «Удинезе» Родриго Бекао открыл счёт. «Милану» удалось уйти от поражения на 97-й минуте благодаря голу хавбека Франка Кессье с пенальти.

На сегодняшний день «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 53 очка. «Удинезе» идёт на 11-м месте с 29 очками.

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