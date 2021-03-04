Москва, , 08:38 — REGNUM В Москве подведены итоги акции «Ёлочный круговорот-2021». Со 2 января по 20 февраля москвичи сдали на переработку более 44,5 тысячи еловых деревьев, сообщается на портале мэра столицы.

Из утилизированных новогодних елей, сосен и пихт делают щепу, которую затем используют в городском хозяйстве. Из древесины сделали 180 кубометров щепы.

Щепу используют в течение года для покрытия тропинок и дорожек в парках, для обустройства экологических троп и для пола в вольерных животных в зоопарках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году работали 549 пунктов приема новогодних деревьев.

Читайте также: Москвичи дали вторую жизнь 25 тысячам новогодних ёлок