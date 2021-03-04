Оренбург, , 08:37 — REGNUM Центральный районный суд Оренбурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу сотрудницы городской администрации, подозреваемой в коррупции. Информация об этом опубликована на сайте судебной инстанции.

Изучив материалы дела, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 мая 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении начальника отдела технического контроля программ МКУ «ЖКХ» (структурного подразделения УЖКХ мэрии) возбуждено уголовное дело по факту получения крупной взятки. По версии следствия, сумма взятки составила 500 тыс. рублей.

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