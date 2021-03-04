Сухум, , 08:39 — REGNUM 47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 3 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 228 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 47 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 57 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — шесть человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 12 907 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 387 победили инфекцию. За это время в стране скончались 202 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 2 марта в Абхазии выявили 19 новых носителей SARS-CoV-2 в результате 208 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии до 10 марта действуют карантинные ограничения. В стране запрещены торжественные массовые мероприятия, спортивным секциям разрешено проводить занятия только на открытом воздухе, также приостановлена деятельность развлекательных и образовательных центров.

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