Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратила внимание на видеоролик, появившийся ранее в соцсетях, в котором говорилось о мужчину, выкинутом охранниками из торгового центра. Случайная прохожая вступилась за потерпевшего и вызвала скорую и полицию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Омбудсмен связалась с женщиной, которая подтвердила случившееся. В полиции также сообщили, что сотрудники были вызваны по этому инциденту, мужчина был передан медикам. На станции скорой помощи добавили, что он был пьян и отказался от осмотра. Тем не менее, его удалось усадить в машину.

«Находясь в машине гражданин П. пинком открыл дверь скорой и пока сотрудники медицинской помощи вызвали полицию, граждан П. покинул салон. Медицинским работникам найти его не удалось», — пишет Юлия Жамбалова.

Несмотря на это она намерена обратиться по этому случаю к министру внутренних дел, чтобы дать оценку действиям охранника. Кроме того, омбудсмен намерена разыскать мужчину, и при необходимости, разместить его в социальный центр для бездомных «Шанс».