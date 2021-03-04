Новочебоксарск, Чувашия, , 08:36 — REGNUM В Чувашии энергетики и новочебоксарская библиотека проводят конкурс «Гулял по Волге мамонт». Детям предлагается поразмышлять на тему, как на Волге оказались бивни мамонта, что тут могло делать доисторическое животное, сообщили ИА REGNUM организаторы конкурса.

Афиша конкурса Cheges.rushydro.ru

Детям и взрослым предлагается сочинить короткий рассказ или стихотворение на основе исторического факта: в 1972 году при строительстве Чебоксарской ГЭС на месте будущего шлюза были обнаружены хорошо сохранившиеся бивни мамонта. Их передали в Республиканский краеведческий музей (ныне — Чувашский национальный музей).

Участникам конкурса предлагается дать свои версии ответов на вопросы о том, что в доисторические времена делали мамонты на Волге, откуда и почему они там появились, какой была Волга в древности и чем она привлекала древних обитателей планеты.

Фотография найденных бивней мамонта. Из книги ветерана-гидротехника Сергея Егорова «Чебоксарская гидростанция» Cheges.rushydro.ru

Творческое состязание для детей и взрослых приурочено к Всемирному дню водных ресурсов, который ежегодно отмечают 22 марта. При определении победителей будут учитываться грамотность сочинения, оригинальность, стиль (выдержанность жанра) и содержание (раскрытие темы).

Организаторами конкурса являются Чебоксарская ГЭС и Центральная библиотека имени Ю. Гагарина в Новочебоксарске.