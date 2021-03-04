Москва, , 08:34 — REGNUM В Федеральной службе безопасности произошли кадровые изменения. На должность первого заместителя директора ФСБ назначен генерал Сергей Королев. Об этом 4 марта сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к ведомству.

Один из собеседников издания уточнил, что указ о назначении Королева президент России Владимир Путин подписал 24 февраля. Тогда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием главы государства.

Известно, что ранее Королев руководил одним из ключевых подразделений ведомства — Службой экономической безопасности (СЭБ). По словам источника, теперь эту должность временно займёт первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.