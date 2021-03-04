Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Соединенные Штаты не хотят принимать участие в «вечных войнах». Об этом 4 марта говорится в обнародованном на сайте Белого дома временном стратегическом руководстве по национальной безопасности.

Уточняется, что данное руководство выпущено для того, чтобы показать, как видит администрация нового президента США Джо Байдена свое взаимодействие с миром.

«США не должны и не будут участвовать в вечных войнах, которые стоили тысяч жизней и триллионы долларов», — говорится в опубликованном документе.

Также в нем утверждается, что новая американская администрация будет вести работу над завершением самой продолжительной войны США в Афганистане и при этом гарантирует, что последняя страна не станет «безопасным убежищем для террористов», которые совершают атаки на Соединенные Штаты.

При этом в руководстве отмечается, что присутствие ВС США в европейском и Индо-Тихоокеанском регионе будет более серьезным, так как Вашингтон намерен «сдерживать противников и защищать свои интересы, работая с партнерами».

Отметим, полномасштабная стратегию новой национальной безопасности США должна быть представлена администрацией Байдена позднее в текущем году.