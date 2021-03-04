Киев, 4 марта 2021, 08:34 — REGNUM Боевики вооружённых формирований Украины будут «действовать адекватно», то есть открывать огонь по позициям Народной милиции ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 3 марта в комментарии телеканалу «Суспильне».
Кравчук также обвинил ДНР и ЛНР в отказе выполнять Минские договорённости.
Напомним, ранее после масштабного миномётного обстрела на юге ДНР, организованного украинскими силовиками, командование Народной милиции ДНР разрешило защитникам Донбасса вести упреждающий огонь и подавлять огневые точки противника.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что обострение в Донбассе было умышленно спровоцировано Украиной к приезду председателя Евросовета Шарля Мишеля.
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