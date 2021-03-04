Москва, 4 марта, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Пришла весна, а с ней и весеннее обострение. В первый же день властями сделан очередной шаг в направлении уничтожения российской науки — отменены уже объявленные конкурсы по инициативным проектам РФФИ. Отменены — вопреки громогласно данным обещаниям сохранить эти конкурсы при объединении РФФИ и РНФ. Отменены — в разгар подачи заявок, когда на них уже потрачены немалые силы и время. Отменены — несмотря на многочисленные обращения самых разных слоев научной общественности, подтверждающие необходимость именно таких проектов, нацеленных на поддержку самостоятельно выбранных тем исследования и обставленных минимумом бюрократических требований. Отменены — несмотря на торжественно объявленный «Год науки» и показную гордость её последними достижениями. Видимо, руководство страны считает полное игнорирование мнения научного сообщества и наплевательское отношение к труду как отдельных ученых, так и целых коллективов адекватным способом отметить эту «славную дату».

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

Больше всего раздражает в этой гнусной истории желание властей работать с учеными в режиме спецопераций, с неожиданными поворотами, с постоянной подтасовкой фактов, ложью и дезинформацией. Это и странно, и возмутительно — поскольку наука в России критична для существования государства, необходима для выживания и даже просто для самоидентификации страны при сложившейся расстановке сил. По чисто внутренним причинам наука является наименее коррумпированной сферой деятельности — и в первую очередь это связано с сохранением в ней самоуправления и института личной репутации. Непрекращающееся наступление бюрократии в значительной степени отражает именно стремление уничтожить в стране последний оплот чести, самостоятельности и независимого мышления. Вместо лицемерных заявлений о поддержке чиновники должны прямо сказать, что в России нельзя заниматься фундаментальной наукой, а научной молодежи следует либо уезжать, либо менять место приложения своих сил.

Наука не может быть конкурентоспособной в условиях постоянного унижения и обмана. Отношение к ученым как к врагам народа недальновидно, деструктивно и просто глупо. Рано или поздно от этой политики придется отказаться — но чем позже это произойдет, тем более низкой будет точка старта для восстановления.

Мы сознаем, что это глас вопиющего в пустыне, но в очередной раз предлагаем российским властям одуматься и изменить свое отношение к отечественным ученым, отказаться от диктата посредственностей и околонаучных проходимцев, вступить в диалог с собственным научным сообществом и начать воссоздавать, а не разрушать ту среду, в которой оно может существовать и плодотворно работать.

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