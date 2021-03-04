Бергамо, Италия, , 08:29 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над «Кротоне» в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 5:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российский хавбек Алексей Миранчук вышел на поле на 63-й минуте и забил гол на 85-й. Также в составе «Аталанты» отличились защитники Робин Госенс и Хосе Паломино, форвард Луис Мурьель и хавбек Йосип Иличич.

В составе «Кротоне» точным ударом отметился нападающий Симеон Нванкво.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 49 очков. «Кротоне» идёт на 20-м месте с 12 очками.

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