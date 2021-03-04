Благовещенск, , 08:37 — REGNUM Полёты стратегических ракетоносцев Ту-95МС с «командирскими» экипажами прошли в Амурской области. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Военно-космических сил (ВКС) России на сайте Минобороны РФ.

Полётами, проходившими с привлечением руководящего состава авиационного соединения, полка и эскадрилий, руководил командир соединения, заслуженный лётчик России, лётчик-снайпер гвардии полковник Андрей Малышев.

«Во время выполнения полётных заданий экипажи турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали условные пуски ракет по целям, а также навыки элементов дозаправки в воздухе, в том числе и в ночное время в условиях ограниченной видимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дозаправка самолётов топливом проходила на высотах более 5400 метров и скоростях более 550 километров в час.

Напомним, что в «командирских» полётах, где задействован только опытный руководящий состав, отрабатываются методики выполнения полётных заданий для последующего обучения молодых пилотов и специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в условиях низких температур прошли учебно-тренировочные полёты молодых лётчиков и штурманов дальней авиации ВКС России.

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