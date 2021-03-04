Пекин, , 08:28 — REGNUM По предварительным данным, новая Skoda Octavia Pro будет представлена в КНР во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает издание «Центральная служба новостей».

Новое авто не только сменит платформу, но и получит экстерьер в стиле модернизированного седана Octavia RS.

Внешне Octavia Pro будет выделяться кузовными панелями с острыми гранями, передовой головной оптикой с двойными L-образными светодиодными элементами, обладающими 3D-эффектом. Кроме того, на выбор покупателя будут предложены два новых молодёжных оттенка кузова: оранжевый и сиреневый.

В движение модель будет приводить 1,2-литровый силовой агрегат мощностью 116 «лошадей». Также в моторной линейке автомобиля будет присутствовать 1,4-литровый мотор максимальной производительностью 150 л. с. Оба двигателя будут сочетаться только с роботизированной трансмиссией.

Ранее компания Skoda представила спортивную версию электрокроссовера Enyaq под названием Sportline. Он выделяется чёрными деталями экстерьера и интерьера.

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