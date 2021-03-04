Киев, , 08:26 — REGNUM Сделанное в шутку премьер-министром Словакии Игорем Матовичем заявление о том, что он пообещал России взамен на поставки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в республику Закарпатскую область Украины вызвало бурную реакцию в Киеве. В министерство иностранных дел Украины был приглашён временный поверенный в делах Словацкой Республики в Киеве Матуш Корбу. Украинская я сторона выразила ему протест «из-за некорректных высказываний» Матовича. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

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«Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений», — говорится в официальном заявлении МИД Украины.

В комментарии подчёркивается, что особенно оскорбительно для украинского народа звучат такие «шутки» «в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Крыма и города Севастополь, а также части украинского Донбасса».

«Пусть он обменяет её на несколько регионов Словакии. Прискорбно, что премьер Словакии своими некорректными высказываниями портит чрезвычайно дружеские и честные отношения между Украиной и Словакией», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Кулеба.

МИД Украины потребовал официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в эфире Radio Express премьер-министр Словакии Игорь Матович в шутку заявил, что пообещал России Закарпатскую область за вакцину «Спутник V». На вопрос журналиста о том, что Российская Федерация получит в обмен на препарат от коронавирусной инфекции, министр сказал, что это будет «Закарпатская Украина». Однако затем он уточнил, что это шутка и российская сторона «ничего не потребовала взамен».