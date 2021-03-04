Джакарта, 4 марта 2021, 08:26 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что 1 076 409 медицинских работников в стране сделали повторную прививку от коронавируса, сообщает Kompas.
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По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, первую прививку от коронавируса сделали уже 2 104 967 медицинских работников.
Правительство Индонезии намерено привить от коронавируса 40 349 051 человека, включая 1 468 764 медицинских работников, 17 327 169 служащих и 21 553 118 пожилых людей.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии предпринимает шаги для предотвращения распространения «британского» штамма коронавируса.
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