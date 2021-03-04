Ижевск, , 08:26 — REGNUM В Ижевске утром 4 марта автобус, который двигался по маршруту №36, врезался в опору уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

ДТП произошло на перекрестке улиц Удмуртская и Буммашевская в 06:25 по местному времени. В автобусе находились 30 пассажиров. По предварительным данным, пострадали девять человек, детей среди них нет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля утром автобус №22 совершил наезд на опору линий электропередачи на улице Буммашевской. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. В салоне автобуса находились около 30 пассажиров, четверо пострадали и были госпитализированы. По данному факту проводится прокурорская проверка.

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