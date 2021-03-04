Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Учёные из американского Университета Южной Калифорнии обнаружили, что в организмах трёх страдающих от лейкемии пациентов следы вируса сохранялись более полугода. Результаты исследования опубликовал портал medRxiv.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По данным исследователей, люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусом.

Отмечается, что длительное присутствие коронавируса в их организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител благодаря новым мутациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук Владимир Оберемок заявил, что в «коронавирусную эпоху» есть лишь два варианта развития событий — переболеть COVID-19 или получить прививку.

Учёный также предполагает, что большинство людей, переболевших COVID-19, имеют мало шансов повторно заболеть в течение трёх-четырех лет. Однако он уверен, что вопрос вакцин и лекарств против коронавируса останется актуальным ещё на 10−20 лет.

Читайте также: Вопрос вакцины от COVID-19 будет актуален ещё 20 лет — ученый