Берлин, , 08:27 — REGNUM Власти ФРГ начнут смягчать с 8 марта веденные на территории страны ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 4 марта сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после совещания с главами регионов по коронавирусу.

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«С 8 марта могут быть открыты магазины розничной продажи в регионах с заболеваемостью ниже 50 (новых случаев за неделю на 100 тысяч населения), при заболеваемости выше — через онлайн-заказ. Также при заболеваемости свыше 50 могут быть открыты музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады, если это будет сделано по записи и будет задокументировано посещение», — заявила она.

В то же время, Меркель отметила, что будут действовать, как и во время первой волны эпидемии, ограничения по числу клиентов, которые, в свою очередь, будут рассчитываться с учетом площади помещений.

При этом канцлер уточнила, что если в регионе на протяжении двухнедельного срока не будет выявлен рост числа носителей коронавируса или будет зарегистрировано падение заболеваемости, то возможно введение новых смягчений.

«Не ранее 22 марта это будет охватывать гастрономию на открытом воздухе с предварительной записью при заболеваемости свыше 50, а при меньшей — все заведения общепита. Это также будет распространяться на театры, концертные и оперные театры, а также кинотеатры при обеспечении экспресс-тестов», — добавила она.

Отметим на сегодняшний день в Германии за весь период пандемии выявлено в общей сложности свыше 2,471 млн носителей коронавируса.