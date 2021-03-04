Москва, 4 марта 2021, 08:24 — REGNUM К Международному женскому дню 8 марта парки Москвы подготовили разнообразную праздничную программу. Всем посетительницам будут дарить цветы, сообщается на портале мэра столицы.
Праздничные программы в честь 8 марта пройдут в парке «Митино», «Сокольники», Измайловский парк, «Кузьминки», Парк Горького, сад «Эрмитаж», парк искусств «Музеон», музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно».
Гостей ждут творческие мастер-классы, занятия зумбой, концерты, спектакли, викторины и тематические акции. Большинство мероприятий проводится бесплатно, но на некоторые надо предварительно зарегистрироваться.
Как сообщало ИА REGNUM, на улицах Москвы волонтеры со 2 марта в честь Международного женского дарят женщинам цветы.
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