Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость разработки гибкого механизма регулирования инвестиций в глубокую переработку углеводородов, сообщили в пресс-службе главы государства.

3 марта казахстанский лидер провел рабочую встречу с руководителями нефтегазовых компаний, которые входят в совет иностранных инвесторов при президента Казахстана.

«Благодаря постепенному восстановлению мировой торговли и экономики мы с надеждой смотрим на перспективы нефтегазового сектора как на международном уровне, так и внутри страны», — сказал президент.

Глава государства акцентировал внимание на своевременном исполнении договоренностей по крупным нефтегазовым проектам. По его словам, проект расширения месторождения Тенгиз реализуется по графику, несмотря на пандемию.

Токаев также отметил необходимость принятия мер по внедрению новых технологий в нефтегазовый сектор и локализации производства. Президент поручил правительству разработать план трансферта технологий и локализации производства.

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