Оренбург, , 08:21 — REGNUM Власти Оренбуржья в настоящее время обсуждают о строительстве в Оренбурге рыборазводного завода. Предприятие должно будет восполнить численность ценных промысловых видов рыб, сообщает портал orenburg.media со ссылкой на минприроды.

Напомним, ранее чиновники отчитывались о зарыблении Урала и водохранилищ в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области». Мальков рыбы привозили из других регионов, в частности, Московской, Саратовской и Астраханской областей.

Добавим, в Оренбурге на реке Урал намерены построить плотину для решения проблемы обмеления.

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